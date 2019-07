Nudo nella fontana del parco del Tondo a Lugo, arrestato

LUGO. Lo hanno trovato completamente nudo nella fontana del parco del Tondo a Lugo, mentre - in preda ai fumi dell’alcol - stava cercando probabilmente di farsi il bagno. Anche se in quella fontana non c’è un goccio d’acqua. Una scena che ha lasciato alcuni passanti increduli, ma soprattutto infastiditi.

Tanto da decidere di chiedere l’intervento dei carabinieri, che immediatamente si sono recati sul posto per controllare che cosa effettivamente stesse accadendo. L'uomo però ha sferrato un calcio a uno dei militari, mandandolo all'ospedale, dove gli stata data una prognosi di guarigione di oltre 10 giorni. Una volta portato fuori e fatto rivestire, i militari hanno arrestato il soggetto - originario del lughese e già noto alle forze dell’ordine - per i reati di atti osceni in luogo pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Ieri mattina è comparso davanti al giudice insieme al suo avvocato, Giacomo Scudellari, per la convalida dell’arresto.

Il giudice ha disposto per lui la misura del carcere.