Nove Colli, azione legale contro i ciclisti non-negativi ai controlli

CESENA. Pugno duro contro i ciclisti che sono risultati non negativi ai controlli antidoping effettuati al termine della gara. Il Gruppo Ciclistico Fausto Coppi, organizzatore della granfondo internazionale, ha infatti avviato azioni legali nei loro confronti. Come da regolamento della manifestazione, le relative società di appartenenza dovranno rispondere per responsabilità oggettiva assieme ai soggetti trasgressori.



Si tratta, si legge in una nota, della "prima volta che una granfondo promuove azioni legali contro ciclisti risultati non negativi ai controlli antidoping nella propria manifestazione". Una scelta a tutela degli altri corridori e della manifestazione stessa. “Promuoviamo il ciclismo come strumento di benessere e giovialità collettiva - commenta Alessandro Spada, presidente del sodalizio -. Gli esaltati oltre il limite del buon senso e della legalità non sono i benvenuti alla nostra manifestazione. Abbiamo inserito da tempo nel nostro regolamento una multa per coloro che fossero stati trovati positivi alla Nove Colli. Oggi è il tempo di passare alle azioni per emarginare definitivamente questi individui”.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: