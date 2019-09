Novafeltria, muore incornato dal toro

È stato incornato dal toro all’interno della stalla ed è morto dissanguato in pochi minuti. La tragedia è accaduta sabato sera, in località Le Ville, a Torricella, frazione del comune di Novafeltria. L’uomo, Giancarlo Berardi, allevatore di 73 anni, ha sempre abitato in campagna e dedicato la sua vita agli animali, ma l’altra sera potrebbe avere sottovalutato il rischio nel portare il cibo alle sue bestie. Il toro, che era libero all’interno della stalla, lo ha incornato all’inguine tranciando di netto l’arteria femorale. È quanto hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Novafeltria, guidati dal capitano Carmelo Carraffa, sulla base del referto del medico legale intervenuto sul posto.



