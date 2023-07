Notte rosa: tante le modifiche al traffico per gli eventi in programma a Cesenatico domani e sabato

Per l’edizione 2023 della Notte Rosa – oltre all’ordinanza del “vetro” firmata dal sindaco Gozzoli nei giorni scorsi – saranno in vigore diverse modifiche alla viabilità cittadina.

Le modifiche alla viabilità

Divieto di transito, anche di velocipedi, e sosta con rimozione dalle ore 18 di venerdì 07/07/2023 fino alle ore 3 di sabato 08/07/2023; Piazza Costa, in tutta la sua estensione sia lato grattacielo che lato Grand Hotel, Viale Carducci, nel tratto compreso fra via Montenero e via Isonzo; Viale Roma, nel tratto compreso fra Viale Dei Mille e Piazza Costa; Giardini al mare nel tratto compreso fra Via Montenero e via Isonzo ed anche sul medesimo tratto nei pressi degli stabilimenti balneari e fra Piazza Costa e Via Isonzo, compreso anche il tratto medesimo sul lato opposto a margine degli stabilimenti balneari;

Divieto di transito e sosta con rimozione dalle ore 18 di venerdì 07/07/2023 fino alle ore 3 di sabato 08/07/2023; Via del Tennis, ad eccezione dei veicoli della Guardia Costiera con riferimento a quelli dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12 di venerdì 07/07/2023 fino alle ore 6 di domenica 09/07/2023 in: Viale Piave, lato Rimini, nella prima area del parcheggio delimitata dalla staccionata in pali di legno, per un totale di 14 stalli auto, lasciando libero il passaggio per le restanti parti usufruibili del parcheggio ;

Divieto di transito dalle ore 18 di venerdì 07/07/2023 fino alle ore 3 di sabato 08/07/2023, in: Viale Giardini al Mare nel tratto viale Trento – via Isonzo (compreso anche il tratto medesimo sul lato opposto a margine degli stabilimenti balneari) Viale Carducci nel tratto tra via Trento e via Isonzo; Viale Roma nel tratto fra via De Amicis e via Dei Mille;

Divieto di sosta con rimozione dalle 18 di venerdì 07/07/2023 fino alle ore 3 di sabato 08/07/2023 in: Viale dei Mille [tratto compreso fra Via Roma e i civ. 49 ( compreso) lato mare e civ. 50 ( compreso) lato monte di via dei Mille; Via Ferrara [tratto fra Viale Carducci e Viale De Amicis], Via Bologna, [tratto Viale Carducci – Viale De Amicis] con divieto di svolta a destra, sia in Viale dei Mille, sia in Viale De Amicis;

Divieto di sosta con rimozione eccetto autorizzati dalle ore 07 di mercoledì 05/07/2023, fino alle ore 9 di sabato 08/07/2023 ; Via Giardini al Mare, lato grattacielo, dopo via Isonzo in direzione Rimini lato mare:

Divieto di sosta con rimozione eccetto autorizzati dalle ore 00 di venerdì 07/07/2023, fino alle ore 8 di sabato 08/07/2023; via Giardini al Mare, su ambo i lati, nel tratto compreso tra il Grand Hotel e via Ferrara:

Divieto di sosta con rimozione eccetto autorizzati dalle ore 18 del giorno 07/07/2023 fino alle 3 del giorno 08/07/2023 Viale Roma, su ambo i lati, nel tratto compreso fra via De Amicis e piazza Costa ;

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione eccetto autorizzati dalle ore 22 del giorno 06/07/2023 fino alle 21 del giorno 07/07/2023 In via Deledda nel tratto compreso fra via Carducci e la spiaggia con riserva posti alla ditta incaricata per lo spettacolo pirotecnico per la preparazione delle attrezzature; Estensione della Z.T.L. in Viale Carducci dalle ore 18, del giorno 07/07/2023 fino alle 3 ( salvo anticipo al venir meno dell’esigenza) del giorno 08/07/2023. Viale Carducci, fra piazza Cavallotti e piazza Andrea Costa Istituzione del senso unico di marcia, dalle ore 18 del giorno 07/07/2023 fino alle 3 del giorno 08/07/2023 Via N. Bixio, tratto compreso fra Viale Roma e Viale A. Garibaldi, in direzione Rimini – Ravenna, con obbligo di svolta a sinistra per chi proviene da Via Serra, Via Oriani e Via Pascoli; Viale De Amicis, del senso unico di marcia in direzione Ravenna da Viale Roma fino a Via Anita Garibaldi, e in direzione Rimini, da Viale Roma fino a Viale Trento; Via Ferrara nel tratto fra Viale Carducci e Viale De Amicis, con modifica del senso di marcia in direzione mare – monte.