Non solo Dosio, ecco i 10 giovani "influencer" più noti di Forlì

FORLI'. L’episodio dell’aggressione al 18enne forlivese Denis Dosio, ferito da un connazionale mercoledì sera con un colpo di bicchiere alla testa in un bar dell’isola greca di Mykonos, in Grecia, fa luce su un mondo, quello dei social network, che vede tanti nostri concittadini essersi guadagnati - a suon di followers (seguaci) - una notorietà a livello nazionale.

Autentiche personalità

Sono seguiti da migliaia di ragazzi, capitalizzano l’interesse delle masse su prodotti ed eventi, rendendo una vera e propria professione il potere mediatico di cui dispongono. Sono i cosiddetti “influencer” ed anche la nostra Forlì ne è brulicante.

Negli ultimi anni Youtube e Instagram sono i social network egemoni per quel che riguarda il pubblico più giovane e proprio su queste piattaforme si concretizza l’attività degli influencer di tutto il mondo. Non fanno eccezione quelli forlivesi che, dalla moda al fitness, passando per calcio e recensioni di sigarette elettroniche, trattano quasi qualsiasi argomento. Ma chi sono e cosa fanno i 10 forlivesi con i numeri più importanti sui social?

Luca Vitozzi

La Top Ten

Ecco la classifica, determinata soprattutto dai “clic” su Instagram, il social che ruota attorno all’immagine stessa del protagonista.

Denis Dosio, assurto agli onori anche della cronaca nera, ottiene la prima posizione in virtù dei 515mila followers su Instagram. Per alcuni molto affascinante, per altri involontariamente comico. Pone le basi della sua notorietà improvvisandosi attore e modello. L’esplosione in seguito ad alcune apparizioni su Canale 5, in compagnia di Barbara D’urso.

Margherita Molinari

Margherita Molinari, 25 anni. Modella nata a Cusercoli, conta 273mila seguaci su Instagram che si concretizzano in redditizie sponsorizzazioni di articoli di abbigliamento e non solo. Partecipa anche al programma di Paolo Bonolis “Avanti un altro” nei panni de “La bomber”.



Fede Rossi, 31 anni. Dopo gli esordi con video demenziali, dedica il suo impegno social al mondo del fitness, promuovendo la sua attività da preparatore atletico e pubblicizzando integratori. Il suo profilo raggiunge i 210mila seguaci.

Luca Mastrangelo, 35 anni. Interista sfegatato che è riuscito a fare della sua passione una professione. Grazie ai suoi video da milioni di visualizzazioni dove, con ironia e senza freni, parla della sua Inter, ora partecipa a diverse trasmissioni sportive.



Matteo Gallegati, 34 anni. Noto come “Il santone dello svapo”, recensisce sigarette elettroniche. Per lui cifra record di 310mila iscritti su Youtube.

Luca Vitozzi, 18 anni, ha partecipato al programma “Il Collegio” in onda sulla Rai. La sua pagina instagram conta 187mila seguaci, numeri che lo rendono appetibile per vari marchi di abbigliamento.

Veronica Bagnoli, 28 anni.

Ha legato il suo nome al mondo del calcio partecipando a trasmissioni sportive su tv locali, ora il suo account instagram vanta 32mila seguaci

Andrea Cimatti. Ha 18 anni e 27mila persone lo seguono per la sua abilità nel “make up”. Sulla pagina mostra i suoi lavori e pubblicizza vari cosmetici.

Mattia Siboni, 20 anni, lavora in una concessionaria. Le sue canzoni contano centinaia di migliaia di ascolti su Youtube ma non vuole essere definito un cantante. Su Instagram vanta centinaia di interazioni giornaliere ed un totale di 12mila seguaci.



Valerio Bonelli, 22 anni. Noto principalmente nella nostra città, pochi come lui sono in grado di indirizzare l’interesse di ragazzini, e non solo, su eventi o locali della zona. Partendo da una fama legata alle discoteche forlivesi, ora conta oltre 10mila seguaci.

Volti e numeri di un mondo ancora nebuloso per buona parte del pubblico sopra i 35 anni, restio ad accettare che giovani senza alcun talento particolare riescano a creare un business basato solo sulla propria immagine.