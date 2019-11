Noleggio auto a lungo termine: come funziona nel dettaglio

La formula del noleggio auto a lungo termine è sempre più gettonata e al giorno d’oggi sono moltissimi anche i privati che optano per questa soluzione. Effettivamente, si tratta di un servizio conveniente che consente di ottenere diversi vantaggi e a ben vedere anche di risparmiare. Vale dunque la pena prendere in considerazione anche questa possibilità, perché se in molti hanno già scelto il noleggio a lungo termine un motivo deve pur esserci.

Quello che spaventa maggiormente le persone e che le frena dall’aderire a questa formula è la scarsa conoscenza che c’è di questo argomento. Un tempo il noleggio a lungo termine era riservato alle aziende ed è solo da alcuni anni che è stato esteso anche ai privati. È dunque del tutto normale non sapere nel dettaglio come funziona ed è proprio per tale ragione che oggi ve lo spiegheremo nel modo più semplice e preciso possibile.

Come funziona il noleggio auto a lungo termine

La formula del noleggio auto lungo termine consente di avere un veicolo a propria esclusiva disposizione per un periodo di tempo che si può stabilire in fase contrattuale. Prima di tutto quindi si sceglie il modello di auto, dopodiché si decide la durata del noleggio (36, 48 o 60 mesi) e si personalizza il proprio canone. Molte vetture possono essere noleggiate senza versare alcun anticipo, ma se si dispone di una somma si è liberi di pagarla subito in modo da rendere il canone mensile più leggero.

Al giorno d’oggi è possibile fare tutto direttamente online: calcolare il preventivo e procedere con l’ordine dell’auto in modo semplice e veloce. Naturalmente, in tal caso conviene rivolgersi ai siti più affidabili ed evitare invece quelli di cui non si è mai sentito parlare.

Una volta che si è concluso l’affare e l’ordine è stato elaborato, l’auto viene consegnata ed il gioco è fatto! L’unica cosa da fare sarà pagare il canone mensile, ossia una quota fissa comprensiva di tutte le spese extra legate al veicolo (assicurazione, bollo, manutenzione, cambio gomme, ecc.).

Quali sono i rischi del noleggio auto a lungo termine

In molti sono ancora piuttosto scettici e si chiedono quali siano i rischi legati a questa formula, che effettivamente a conti fatti risulta molto vantaggiosa. Se un tempo era più che lecito porsi questa domanda, oggi il noleggio a lungo termine è diventato ormai sempre più sicuro quindi basta affidarsi ai portali e alle concessionarie più serie ed affidabili. Non si rischia nulla perché la trasparenza viene messa al primo posto e non ci sono maxi rate da pagare che non vengono specificate. Tutti i costi sono chiari e precisi, senza sorprese di nessun tipo.

Quali sono i vantaggi del noleggio auto a lungo termine

Il noleggio auto a lungo termine offre innumerevoli vantaggi ma il primo e più evidente è il risparmio economico. Bisogna infatti solamente pagare il canone mensile e tutte le spese di assicurazione, bollo auto, manutenzione e via dicendo sono comprese. Questo significa meno pensieri e più libertà di cambiare auto quando lo si desidera.