Nidi, finiti bonus contro caro-rette: Emilia-Romagna pronta a pressare

E’ già pressing sul nuovo Governo di centrodestra che nascerà dalle elezioni di domenica. In Emilia-Romagna sono finiti i fondi per abbassare le rette dei nidi. “Il nuovo governo, che vorrebbe basare tutte le sue politiche sul paradigma “Dio, patria e famiglia”, farebbe bene a provvedere al più presto a rifinanziare il bonus asili nido visto che ad oggi i fondi statali erogati dall’Inps sono esauriti”, informa infatti la consigliera regionale M5s Silvia Piccinini. Una situazione, spiega, “che sta creando disagi enormi nonostante gli sforzi di Regione e Comuni per contenere e abbattere i costi delle rette in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo attraversando a causa del caro energia”. Sull’argomento Piccinini ha interpellato stamane la giunta regionale in Assemblea legislativa. “Per l’anno in corso le risorse stanziate dallo Stato a sostegno del bonus nidi sono state di quasi 554 milioni di euro”, ricorda la 5 stelle. Tuttavia, “sulla base di comunicazioni rese disponibili dall’Inps, da settembre le domande sono accolte soltanto ‘con riserva’, una formula che indica l’esaurimento dei fondi. Significa che al momento le risorse per alimentare quello che è un fondamentale strumento per l’abbattimento o la riduzione del costo delle rette sono esaurite, andando così anche a limitare lo sforzo previsto sia dalla Regione che da alcuni Comuni per garantire il più possibile la gratuità di un servizio educativo molto importante. Ecco perché è necessario che il nuovo Governo, che per tutta la campagna elettorale non ha mancato occasione per sottolineare la sua volontà di tutelare le famiglie, trovi al più presto nuove risorse”.

Sui nidi, ha ricordato il sottosegretario alla presidenza della Regione Davide Baruffi nella sua replica, “sono state messe in campo soluzioni articolate e complementari fra loro: sarebbe bene che anche le misure nazionali si integrassero con queste modalità”. Va sottolineato, aggiunge Baruffi, “che dalla ‘Buona scuola’ in poi le risorse statali sono crescenti”. Baruffi comunque assicura: “Proseguirà il nostro impegno prevedendo anche risorse aggiuntive. Incalzeremo il governo, qualunque esso sia, perché continui a implementare il fondo nazionale