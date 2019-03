Colori per tatoo pericolosi, a San Marino tutto in regola

SAN MARINO. I tre negozi di tatuaggi del Titano superano l’esame del Dipartimento prevenzione dell’Iss. Dopo la segnalazione partita dal ministero della Salute italiano sulla pericolosità di alcuni inchiostri per tatoo, anche nella Repubblica di San Marino sono seguite le ispezioni e i controlli negli esercizi commerciali. E l’Iss informa che «nessun lotto oggetto di segnalazione è stato rinvenuto nei tre esercizi sammarinesi, nemmeno tra gli inchiostri temporaneamente sospesi dall'utilzzo». L'istituto di Cailungo informa cosi' che nei giorni scorsi, appresa la notizia, il Dipartimento Prevenzione Iss si e' recato nei tre centri tatuatori autorizzati in Repubblica, per compiere le dovute verifiche. In uno di questi sono stati rinvenuti alcuni inchiostri delle marche oggetto di segnalazione ma lo stesso titolare aveva gia' sospeso il loro utilizzo. "Allo stato attuale- chiarisce inoltre l'Iss- la pericolosita' segnalata e' relativa solo ad alcuni specifici lotti di inchiostri e non all'intera marca". Sono infine ancora in corso ulteriori accertamenti.