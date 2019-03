Cassa di Faetano: "Stop agli stipendi faraonici di manager e dirigenti"

SAN MARINO. Revisione del costo del lavoro, a partire da manager e dirigenti, spending review che porti a un risparmio del 10% sul resto, allargamento della base sociale, rilancio del settore leasing, ma anche pressing sul governo per politiche incentivanti al rientro in territorio dei capitali portati fuori confine dei sammarinesi, di cui «è recuperabile fino a un miliardo di euro».

Dopo aver risolto il rapporto con l’ex direttore generale Domenico Lombardi, a un mese dalla sua nomina, il nuovo consiglio di amministrazione dell’Ente Cassa di Faetano, proprietà di Banca di San Marino, illustra le guida contenute nel documento d’indirizzo programmatico inviate alla governance dell’istituto.

Giuseppe Guidi, Riccardo Mularoni, Marino Maiani, Pier Marino Baciocchi e Joseph Guidi richiamano inoltre dipendenti, soci, azionisti, proprietari a fare squadra per raggiungere gli obiettivi indicati, diversamente «ci sono provvedimenti gravi da intraprendere». Nominato lo scorso 24 febbraio, e insediato il 4 marzo, il nuovo Cda ha come prima cosa risolto il rapporto con l’ex dg «ponendo così fine ad un contenzioso impegnativo e oneroso per la banca – sottolinea Guidi – a causa di un contratto di lavoro molto sbilanciato a favore del dirigente».

Secondo passo è stato prendere contatto e chiedere incontri con Bcsm e con la Segreteria per le Finanze: per martedì prossimo è in agenda un primo incontro in via del Voltone.

Quindi il nuovo consiglio dell’Ente ha incontrato più volte presidente e cda di Banca di San Marino, illustrando loro le linee guida contenute in un documento d’indirizzo programmatico volto al rilancio del gruppo e a «un rinnovato coinvolgimento della base sociale e del personale». Prioritaria è la definizione di un piano di sviluppo per l’istituto, puntualizza Guidi, che «non può prescindere dal coinvolgimento di azionisti e soci proprietari, vogliamo lavorare con loro».

Quindi, il Cda punta a aumentare la base sociale: «Oggi i soci sono 320-330 – chiarisce Guidi – lo Statuto prevede l’allargamento fino a 500 soci, lo riteniamo un atto doveroso per coinvolgere sempre più persone e fare sviluppo». Altro capitolo del piano programmatico è dedicato al costo del personale che oggi ammonta a un monte salari di 9 milioni di euro per 130 dipendenti circa. Il costo del personale «oggi e non solo per Bsm, ha problematiche elevate e non tiene conto della crisi creditizia del territorio – motiva il portavoce del Cda – riteniamo debba cambiare la struttura retributiva, in modo che consenta alla banca un costo fisso certo e uno variabile, diluito nel tempo a seconda dei risultati».

Il progetto viene delineato a grandi linee «potrebbe essere una via sperimentale per il territorio», puntualizza, assicurando la volontà di confronto con i sindacati da un lato, e dall’altro l’esigenza di non dilatare i tempi nella fase di trattativa. «Abbiamo i tempi molto stretti – chiarisce Guidi – la nostra idea è di presentare il bilancio 2018 insieme al piano industriale per quello che rimane del 2019 e per i mesi futuri».

Dalla politica di revisione dei costi del personale, non sono immune manager e dirigenti. In particolare «per i professionisti esterni, viste anche le ultime esperienze – prosegue Guidi – abbiamo chiesto alla banca di impostare un contratto base, in cui siano definiti gli interessi delle parti in modo calibrato e non spostati a favore dei professionisti e che si fissi anche un tetto contenuto in cifre accettabili». Siano in definitiva banditi «stipendi faraonici fuori dalla nostra realtà». Rispetto all’attività dell’istituto, alla governance e’ stato chiesto di rilanciare il settore del leasing in cui il gruppo "e’ storicamente la prima societa’ che ha maturato esperienze importanti e professionalita’ di livello".