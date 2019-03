San Marino, i tifosi scozzesi donano 5mila sterline ai ragazzi disabili

SAN MARINO. Kilt di ordinanza e cornamusa, i tifosi scozzesi si sono ritrovati ieri mattina davanti alla sede dell’Asdei, l’associazione sammarinese che segue i ragazzi con disabilità ad esordio infantile per portare un sorriso e un aiuto concreto. I componenti della Tartan Army Sunshine Appeal, questo il nome del gruppo, hanno infatti donato 5000 sterline all’organizzazione, come riportato nel servizio di San Marino Rtv. Girano il mondo nel segno della fratellanza i tifosi scozzesi, offrendo contributi economici ad enti e associazioni locali in ogni luogo dove la loro squadra del cuore gioca. La delegazione è stata accompagnata in una breve visita all’interno dei locali dell’associazione sammarinese, con traduzione di due studentesse del liceo linguistico, tra laboratori, cucine, sala computer e altre zone di socializzazione. I ragazzi si sono impegnati direttamente nell’accoglienza, cucinando e preparando i dolci che sono poi stati serviti agli ospiti scozzesi.