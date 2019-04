Rimini, ancora metà dei riminesi non dona gli organi

RIMINI. «Ho 49 anni e ho subito due trapianti di cuore. Quando penso a quante persone, anche nella mia stessa città, dicono “no” alla donazione degli organi non posso che rimanerne colpita. Vorrei dire loro di tornare a riflettere sulla propria decisione, di informarsi e provare a cogliere il significato profondo del gesto». A parlare è Roberta Di Benedetto, e questa è la sua storia: 2 trapianti di cuore in 20 anni. Il primo, eterotopico, per l’introduzione di un nuovo cuore al fianco di quello originario insieme a un pacemaker. Il secondo, per l’espianto di entrambi i cuori e il trapianto di quello nuovo. «Se oggi sono viva, e se sono potuta tornare ai miei affetti, al mio lavoro, alla mia Rimini - dice Roberta, raccontando quella storia che per la prima volta condivide in pubblico - è solo grazie ai due donatori che mi hanno regalato i loro cuori, cui sarò sempre e immensamente grata».

I “no” più dei “sì”

Se si scorrono i dati relativi alle dichiarazioni delle persone che in occasione del rinnovo della carta di identità (nel passare quindi al formato elettronico, nell’ambito del progetto nazionale “Una scelta in Comune”) hanno scelto se autorizzare o meno l’espianto degli organi dopo la propria morte, è facile notare che i “no” sono ancora più dei “sì”. «In riferimento ai dati del Comune di Rimini del 2018 - spiega infatti l’assessora all’Innovazione digitale, ricerca e sviluppo Eugenia Rossi Di Schio - coloro che scelgono di non donare i propri organi sono di più di quelli che scelgono di donarli, seppur di poco. Il diniego si è attestato infatti al 50,52%, mentre il consenso al 49,48%». In numeri assoluti, su 5.327 dichiarazioni, dunque i soli “sì” o “no”, senza contare gli astenuti, 2.691 riminesi hanno scelto di non autorizzare l’espianto dei propri organi post mortem, e 2.636 hanno acconsentito. Anche a livello provinciale, la situazione non è rosea. Nel 2018, 4 persone su 10, infatti, hanno rifiutato la donazione degli organi. Un valore che in percentuale rappresenta il 38,77% del totale, contro il 61,23% di chi acconsente. Meglio, invece, in Regione, dove (sempre in riferimento al 2018) il diniego si ferma al 26,85% e e il consenso si attesta invece al 73,15%. A preoccupare, però è soprattutto il trend in salita delle negazioni. Nel comune di Rimini, si è passati dal 2,36% di diniego del 2016, al 9,25% del 2017, fino ad arrivare al 50,52% del 2018. A livello provinciale invece, si è passati dal 4,43% del 2016, al 7,01% del 2017 fino al 38,77% del 2018.

Più informazione

«In merito alla donazione degli organi - dichiara la vicesindaca Gloria Lisi - ci sono ancora molti miti da sfatare, è necessario innalzare il livello di conoscenza e quindi di consapevolezza delle persone. E in questo, Aido è fondamentale, con la sua azione di informazione. Per me, in primis». Nel sottoscrivere in diretta l’iscrizione all’Associazione italiana donatori organi, formalizzando quindi l’autorizzazione all’eventuale espianto, Lisi ribadisce la necessità di fare campagne informative. Un’urgenza che a Rimini è particolarmente acuta. «Purtroppo - rammenta - qui, la sfiducia nei confronti della scienza è molto alta. Basta guardare i numeri sulle vaccinazioni».