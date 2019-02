Scritte intimidatorie a Bellaria Igea Marina contro tifoso del Cesena

BELLARIA IGEA MARINA. Scritte sui muri esterni di un palazzo e sull’asfalto della strada antistante. Sono comparse ieri notte e i contenuti minacciosi rimandano al mondo dei tifosi di calcio e a rivalità tra ultrà. Nel mirino, da una prima ricostruzione, sarebbe finito un tifoso del Cesena a cui i mittenti delle minacce gli hanno voluto fare sapere, armati di bomboletta spray, che lo starebbero cercando e che per questo motivo deve stare attento. Minacce che non sono sfuggite ai numerosi passanti che ieri mattina hanno potuto leggere quanto era stato scritto su muro e asfalto della strada. Qualcuno ha anche fotografato e messo sul web, condannando quanto era successo.

Sul posto, nella giornata di ieri, c’è stato anche un sopralluogo da parte dei carabinieri, che però non avrebbero ricevuto alcuna denuncia. Ecco perché i militari dell’Arma, una volta verificata la presenze delle minacce, hanno proceduto ma solo per il reato di imbrattamento. Lo scorso fine dicembre, un gruppo di ragazzi coperti da passamontagna aveva tentato di irrompere in un locale di Santarcangelo tirando contro le vetrate bottiglie e spranghe. Tra le ipotesi che erano emerse in quell’occasione c’era un presunto regolamento di conti tra tifosi del Rimini e del cesena.