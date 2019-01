Spese pazze alla Regione Lombardia, condannata la riminese Nicole Minetti

RIMINI. L’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, la riminese Nicole Minetti, è stata condannata dal tribunale di Milano a un anno e otto mesi nell’ambito dell’inchiesta Rimborsopoli. Oltre alla showgirl ed ex consigliere della Regione Lombardia è stato condannato a due anni e sei mesi Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi. Per l’indagine sulle “spese pazze” al Pirellone alla Minetti sono stati contestati rimborsi per 19.651 euro utilizzati per pasti in ristoranti giapponesi e per l'acquisto del libro “Mignottocrazia”.