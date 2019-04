Ravenna, ladri fanno razzia di smartphone e pc

RAVENNA. Ancora un negozio nel mirino dei ladri a Ravenna. Qualche giorno fa era toccato all'ottica Bovesi in via Berlinguer. La notte scorsa invece il bersaglio è stato il Moxma in via di Roma, negozio di celulari, pc e tablet.

I ladri sono stati peraltro ripresi dalle telecamere del negozio. Erano in sei e sono entrati in azione intorno alle 3.30. Prima hanno sollevato la saracinesca, poi hanno forzato la porta a vetri. Una volta dentro è scattata la razzia di cellulari Iphone e di varie altre marche, un cinquantina in tutto, e una decina di computer. Sradicata anche la cassa. L'allarme è scattato immediatamente e poco dopo sul posto sono arrivate le volanti della questura. I ladri però erano già riusciti a darsi alla fuga.