Ravenna, lutto nello sport: morto Giuseppe Bollettino

RAVENNA. Lutto nel mondo dello sport ravennate; a soli 49 anni è venuto a mancare Giuseppe Bollettino, da oltre un decennio colonna portante e consigliere dell’Associazione Sportiva Istrice Ravenna. Istruttore nei corsi di avvicinamento all’arrampicata sportiva che hanno formato svariate decine di ragazzi della nostra città, Giuseppe negli ultimi due anni aveva contribuito in maniera determinante al riposizionamento e alla riqualificazione della storica torre di Marina di Ravenna oggi fruibile in via del Marchesato. Centinaia di persone, tra le quali una foltissima delegazione di arrampicatori, lo hanno salutato ieri, giovedì 21 marzo, riempiendo in ogni ordine di posto il piazzale antistante la chiesa della camera mortuaria di Ravenna. L’Istrice Ravenna è già allo studio di un'iniziativa per la commemorazione di questo grande uomo, prematuramente scomparso.