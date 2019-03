IMOLA. Incidente dall'esito mortale stamane in A14 in direzione sud, tra i caselli di Castel San Pietro e Imola. La vittima è il conducente di un furgone (un uomo di mezza età residente in Veneto) che, in seguito a un malore, è andato a sbattere contro la barriere spartitraffico. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale.