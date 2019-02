E45, ufficializzata la manifestazione: sos a parlamentari e consiglieri regionali

CESENA. E45: parte la mobilitazione per la manifestazione del 16 febbraio, ora ufficializzata con l’adesione di una trentina di enti locali fra Romagna, Toscana e Umbria

Saranno presenti anche la Regione, i Sindacati, le Associazioni imprenditoriali e sono invitati a partecipare tutti i parlamentari e i consiglieri regionali romagnoli.

A Canili

Si punta alla massima partecipazione per la manifestazione che si terrà nella mattina di sabato 16 febbraio nell’area di servizio Canili di Verghereto per reclamare l’adeguata attenzione da parte del Governo sulla grave situazione prodotta dalla chiusura dell’E45. A promuoverla i Sindaci dell’Unione Valle Savio insieme ai loro colleghi del versante toscano e dell’area umbra, analogamente colpiti dall’interruzione del traffico sul viadotto Puleto.

Una trentina gli enti locali che quella mattina saranno rappresentanti dai loro Amministratori: in Romagna hanno aderito i Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Verghereto, Mercato Saraceno, Sarsina, Montiano, Sogliano al Rubicone, Roncofreddo, Cervia, Cesenatico, Sant’Agata Feltria, le Province di Ravenna e di Forlì-Cesena; in Toscana i Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo Monterchi Pieve Santo Stefano Sansepolcro Sestino; in Umbria i Comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Montone, Pietralunga, Monte Santa Maria Tiberina, Lisciano Niccone.

Al loro fianco i sindacati e le associazioni imprenditoriali del territorio, che si sono impegnati a coinvolgere anche i loro iscritti: Confesercenti Cesenate, Confartigianato Cesena, Confcommercio comprensorio cesenate, Cna Forlì-Cesena, Cgil, Cisl, Uil, Legacoop Romagna, Confcooperative Forlì-Cesena, Confindustria Forlì-Cesena, Rete PMI Romagna, Coldiretti Forlì-Cesena

Anche la Regione Emilia - Romagna parteciperà con un rappresentante della Giunta.

Sos ai parlamentari

E intanto ieri è partita una lettera firmata dal presidente dell’Unione Valle Savio Paolo Lucchi e dal vicepresidente Marco Baccini indirizzata a tutti i parlamentari e consiglieri regionali eletti in Romagna, per invitarli ad essere presenti alla manifestazione.

Fra i destinatari i Senatori Antonio Barboni, Stefano Collina, Marco Croatti, Vasco Errani, gli Onorevoli Carlo Ugo De Girolamo, Marco Di Maio, Jacopo Morrone, Alberto Pagani, Elena Raffaelli, Giulia Sarti, Simona Vietina, i Consiglieri regionali dell’Emilia-Romagna Mirco Bagnari, Andrea Bertani, Gianni Bessi, Andrea Liverani, Lia Montalti, Massimiliano Pompignoli, Giorgio Pruccoli, Valentina Ravaioli, Manuela Rontini, Nadia Rossi, Raffaella Sensoli e Paolo Zoffoli.

Preoccupati

«Le conseguenze determinate dalla chiusura della superstrada E45 sono talmente gravi - scrivono nella loro comunicazione Lucchi e Baccini - che le Regioni Emilia-Romagna, Toscana ed Umbria hanno decretato lo stato di crisi regionale ed hanno avanzato al Governo la richiesta di dichiarare lo stato di crisi nazionale. La situazione sta peggiorando ogni giorno che passa, e alcuni effetti negativi potranno manifestarsi solo fra qualche mese, causando danni irreversibili per la nostra economia. A fronte di tale drammatica situazione, abbiamo più volte sollecitato il Vicepremier Luigi Di Maio, Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiedendo l’intervento urgente del Governo a sostegno delle nostre imprese, dei lavoratori e delle famiglie. Così come abbiamo sollecitato il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, che il 22 gennaio scorso ci ha ricevuti a Roma. Ci auguriamo che i parlamentari romagnoli non facciano mancare il loro appoggio».