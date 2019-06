Nessuna multa ai mendicanti, il Comune di Cattolica ci ripensa

CATTOLICA. Giro di vite sui mendicanti a Cattolica, l’amministrazione comunale torna indietro. Aveva fatto molto discutere, alcune settimane fa, il via libera al regolamento di polizia urbana nella parte in cui era stato inserito il divieto di bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, e di raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti. Il comma 3 dell’articolo 14 del regolamento verrà abrogato nel prossimo consiglio comunale, in programma il 25 giugno.

Lo ha comunicato ieri Palazzo Mancini.

L'articolo nell'edizione di oggi de Corriere Romagna