Nelle terme dell'Emilia-Romagna tutto pronto per la "Notte Celeste"

All’insegna del claim “Il Tuo Benessere naturale” terme dell’Emilia Romagna in festa, nel week end del 14-16 giugno, per l’ottava edizione della “Notte Celeste”. Sarà una tre giorni di eventi che coinvolgerà, da Salsomaggiore a Riccione, 19 stabilimenti termali. A mezzanotte del 15 giugno, momento clou della festa, ogni località termale coinvolta “saluterà” a suo modo questa edizione della Notte Celeste, con fuochi d’artificio sul mare, fontane danzanti, musica sotto le stelle e migliaia di bandiere celesti sventolanti.Nella Notte Celeste 2019 sono coinvolti centri termali del Parmense (Centro Termale “Il Baistrocchi” e Terme Berzieri a Salsomaggiore Terme, Terme di Tabiano, Terme di Monticelli), del Reggiano (Terme di Cervarezza), del Bolognese (Terme di Castel San Pietro, Terme di Porretta, Terme dell’Agriturismo), del Modenese (Terme della Salvarola), del Ferrarese (Thermae Oasis), del Ravennate (Terme di Cervia, Terme di Riolo), del Forlivese (Ròseo Euroterme Wellness Resort, Hotel delle Terme Santa Agnese, Grand Hotel Terme Roseo a Bagno di Romagna, Terme di Castrocaro, Grand Hotel Terme della Fratta-Bertinoro), del Riminese (Riminiterme, Riccione Terme).Tutte le informazioni sul programma dell’evento sono consultabili al sito www.lanotteceleste.it che presenta anche speciali proposte soggiorno, per un weekend dedicato al relax e benessere, messe a punto dagli operatori turistici. Si potrà rimanere sempre connessi durante la festa, raccontandola in diretta, grazie ai social network: l’hashtag è #notteceleste.



Tutti gli appuntamenti da non perdere della Notte Celeste 2019

Sono tanti gli eventi, quasi tutti gratuiti, da non perdere in questa Notte Celeste 2019: tra gli altri, sabato 15, alle 16 le Terme di Cervarezza (Re) ospiteranno un originale Convegno sulla “Forest Therapy”, l’antico rimedio antistress e antidepressivo che si basa sul trarre energia dalla natura incontaminata dei boschi. Alle Thermae Oasis di Comacchio (Fe) relax al chiaro di luna ai “Giardini del Benessere” (il percorso idroterapico termale con vasche di acqua a diversa temperatura), mentre, nel parmense, offerte speciali nei centri termali di Tabiano e di Salsomaggiore (Berzieri e Baistrocchi) con il centro di Salsomaggiore Terme che si riempirà già dalla mattina di una magica atmosfera di festa, tra mercatino artigianale e cucina di strada e, dalle 21, musica dal vivo. Sempre nel Parmense, le Terme di Monticelli proporranno apericena con dj set nel solarium della piscina.Nel modenese, alle Terme della Salvarola - che in occasione della Notte Celeste saranno gemellate con la Notte Rossa di Maranello - dj set e cocktail bar nel parco termale. Alle Terme di Porretta (Bo) la Notte Celeste sarà festeggiata assieme alla quinta edizione del Festival Nazionale dell’Acqua: dal pomeriggio di sabato sarà possibile partecipare a visite guidate alle sorgenti termali sotterranee ed al Centro storico, mentre il Parco termale sarà animato da esibizioni musicali e sportive per grandi e piccoli. Alle Terme dell’Agriturismo (Bo), serata con intrattenimento, proposte termali a tema e “Acqua dj set”, mentre alle Terme di Castel San Pietro (Bo), festa per tutta la famiglia, con raduno di auto storiche, intrattenimenti ed animazioni per bambini all’interno del parco delle terme e, dalla sera, grande show di Fontane Luminose e spettacoli di ballo.

A Castrocaro Terme, nel forlivese, intrattenimento musicale e spettacoli di ballo nelle vie e piazze del centro, mentre al Grand Hotel Terme della Fratta nel pomeriggio escursione in E-bike con aperitivo naturale, sedute di yoga e stretching dei meridiani, cena “stellata” ispirata alla Notte Celeste e, in alternativa, pic nic celeste nel parco termale, con spettacolo finale di fontane danzanti. Bagno di Romagna propone una passeggiata serale “Dolce & Salute”, con degustazioni di dessert e cocktail alla frutta e gran varietà in Piazza Ricasoli con la comicità di Fabrizio Fontana, Capitan Ventosa da Striscia la Notizia e James Tont da Zelig. Non mancheranno trattamenti a tema nei centri termali di: Ròseo Euroterme Wellness Resort, Hotel delle Terme di Sant’Agnese e Grand Hotel Terme Roseo. A seguire dj set e flash mob di mezzanotte. Alle Terme di Riolo offerte speciali e prova gratuita delle cure inalatorie, e in quelle di Cervia piscina termale aperta fino a tardi. A Riminiterme dal pomeriggio di sabato camminata ecologica in riva al mare con raccolta rifiuti, rustida di pesce “azzurro”, concerto di Sergio Casabianca e fuochi d’artificio finali.

Si prosegue all’alba di domenica, con il concerto dei The Jammers, “featuring” Fabrizio Bosso (a pagamento).Riccione Terme propone trattamenti benessere al fango termale viso e corpo (gratuiti), l’ingresso speciale (2X1) alle piscine dell’area “Perle d’Acqua Park” (con idropercorsi rivitalizzanti, idromassaggi, attività di acquafitness e acquadance), l’entrata gratuita per i primi 50 che indosseranno un costume celeste.