Nautica, il Gruppo Ferretti si prepara allo sbarco in Borsa

FORLI'. Con ricavi superiori a 600 milioni di euro nel 2018, 8 tra i marchi più prestigiosi e una quota di mercato dell’8% che ne fanno il leader mondiale nel mercato degli yacht di lusso, il Gruppo Ferretti annuncia la propria intenzione di procedere ad una offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa italiana.

L'offerta, spiega una nota, “consisterà in una vendita primaria di azioni ordinarie di nuova emissione e in una vendita secondaria di azioni ordinarie detenute da alcuni degli azionisti esistenti di Ferretti in un collocamento privato rivolto a investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), inclusi gli "investitori qualificati" in Italia (come definiti dalla normativa italiana applicabile) e Qualified Institutional Buyers negli Stati Uniti d’America ai sensi della Rule 144A promulgata ai sensi del Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) o di un'altra esenzione dagli obblighi di registrazione del Securities Act. Inoltre, Ferretti offrirà nuove azioni ad alcuni dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo ad uno sconto sul prezzo di offerta. In relazione all'Offerta è prevista anche una consueta opzione di sovrallocazione. La società, gli azionisti venditori e i dipendenti chiave che sottoscriveranno le nuove azioni sono tenuti ad assumere i consueti vincoli di lock-up con riferimento alle loro partecipazioni per specifici periodi di tempo successivi all'offerta”. Fine ottobre il termine previsto per il completamento della procedura da cui la società mira a raccogliere circa 100milioni di euro.

