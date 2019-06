Muore sotto il trattore a Mercato Saraceno, trovato senza vita dai parenti

MERCATO SARACENO. Un tragico incidente nei campi scoperto solo in serata ha funestato la domenica. A perdere la vita è stato il 76enne Guerrino Serafini, trovato morto a pochi metri da casa. L’uomo abitava nella piccolissima frazione di Tornano, nel territorio comunale mercatese a monte del Barbotto, tra Savignano di Rigo, Perticara e Montetiffi.

L’allarme è scattato molto tardi ieri sera, intorno alle 21.45.

L'anziano era andato nel pomeriggio nei suoi campi non lontano da casa, ma quando ha iniziato a far buio e i parenti non l’hanno visto tornare a casa lo sono andati a cercare. E hanno fatto la terribile scoperta, con l’uomo finito sotto un macchinario agricolo, non si sa bene quanto tempo prima del ritrovamento. Subito è stato dato l’allarme e sono stati inviati i soccorsi con una ambulanza partita da Mercato Saraceno e una auto medicalizzata arrivata da Cesena.

Ma quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Nel frattempo è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri per i necessari rilievi. Una tragedia che ha lasciato sgomenti a Tornano e nella vicinissima Serra, due frazioni che hanno una manciata di abitanti e dove la notizia si è sparsa immediatamente e ha lasciato basiti. Nei prossimi giorni ci saranno da capire anche le dinamiche del ribaltamento del mezzo agricolo, in un campo che risulta essere assolutamente pianeggiante.