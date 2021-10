MotoGp, Miller è il più veloce, sorpresa Savadori: è settimo nelle libere di Misano

L’acqua esalta Jack Miller , Johann Zarco e Lorenzo Savadori. Il cesenate passa dall’ultimo posto del primo turno al 7° della fine del secondo. Con il bagnato Sava non perdona… Miller è il più rapido in 1’41″305, unico a scendere sotto 1’42 davanti a Zarco, Aleix Espargaro che inventa un gran giro nel finale. Momentanea seconda fila per le Ktm di Lecuona e Oliveira davanti a Marini. Dietro Sava Bagnaia, Petrucci e Martin, con Bastianini 12° dietro a Mir e davanti a Alex e Marc Marquez, con Pirro 18°, Vale 21° e Dovizioso solo 24° a 3″3 dal primo.

Lorenzo Savadori a Misano