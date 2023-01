Motociclismo, il team Gresini toglie i veli: arriva uno sponsor cinese per la Moto2 – Gallery

Va in scena la presentazione del Gresini Racing 2023 nel bellissimo scenario della Darsena del sale di Cervia, col team di Nadia Padovani che rilancia la sfida per la prossima stagione nel Motomondiale. Presente anche il genio della Ducati Gigi Dall’Igna. Apre le danze la MotoE, con la presentazione della Moto affidata a Matteo Ferrari e Alessio Finello.

E’ stata annunciata una è stata annunciata una importante collaborazione con il costruttore cinese QJ Motor per quanto riguarda la Moto2: “Oggi è senza dubbio una giornata speciale – ha detto il direttore commerciale Carlo Merlini – ono lieto di annunciare QJ Motor come Title Sponsor del team Gresini Moto2. Dare vita ad una nuova collaborazione è già di per sé emozionante …ma quando si tratta del Title Sponsor significa che la nostra #GresiniFamily da il benvenuto ad un nuovo membro che ha riposto piena fiducia nel nostro progetto racing. E sarà un lungo viaggio insieme, che durerà almeno tre stagioni, fino al 2025. Voglio ringraziare mister Guo per la sua forte passione e il suo team marketing che ha lavorato duramente per costruire e sviluppare questa sponsorizzazione. La nuova carena QJ Motor è stupenda, e non vedo l’ora di vedere Filip e Jeremy sfrecciare in pista con queste moto così belle e regalare a QJ Motor e a tutti i tifosi in giro per il mondo gare emozionanti, ottimi risultati e tanto divertimento”. I piloti in Moto2 saranno Jeremy Alcoba e Phillip Salac.

MotoGp

In MotoGp, l’arrivo di Alex Marquez è sicuramente la novità più grande. Lo spagnolo sarà affiancato da Donatello Giovanotti (track engineer) e Andrea Mattioli (Telemetrico) ereditando il resto della squadra che lo scorso anno ha festeggiato ben 4 vittorie al fianco di Bastianini.



Dall’altra parte del box anche Fabio Di Giannantonio avrà una news importante con Frankie Carchedi (ex Suzuki) nuovo capo tecnico: il feeling nei test di Valencia è già sembrato molto interessante e ora sarà solo questione di tempo per vedere tutto il team all’opera nei test di Sepang di febbraio che apriranno ufficialmente questa stagione.

Alex Marquez, Nadia Padovani e Fabio Di Giannantonio

“Siamo molto emozionati per questa nuova avventura – ha detto Nadia Padovani – l 2022 è stato sotto tutti i punti di vista pazzesco, ma l’idea è continuare a crescere e stupire. Siamo una squadra giovane e con grandi ambizioni: Fabio avrà modo di dimostrare tutto il suo potenziale in questo suo secondo anno e Alex ha tanta voglia di riprendersi la scena… Noi faremo di tutto per aiutare entrambi a riuscire nei propri intenti. Oggi è quasi un ritorno alla normalità con una presentazione così importante e con la nostra gente qui con noi: un ringraziamento è doveroso ai nostri sponsor e a tutto il team che ha lavorato duramente per essere pronti”.