Basket A2, tra cappelletti e canestri: Sullivan alla scoperta di Ravenna

Tre vittorie consecutive in avvio di stagione che valgono il primo posto in classifica, seppur in coabitazione, autorizzano a essere fieri e soddisfatti in casa OraSì. A partire dall’ultimo arrivato in Romagna, Lewis Sullivan, alla sua prima esperienza in Italia dopo due stagioni disputate nel campionato ucraino.

«Siamo ovviamente tutti molto contenti di questo inizio di campionato – afferma il nativo di Hazel Green in Alabama – frutto del lavoro sodo in palestra dove ogni giorno proviamo le soluzioni d’adottare in campo cercandoci ripetutamente e facendo girare la palla. Da quando sono entrato in palestra mi è stato spiegato che questo sarebbe stato un aspetto fondamentale del nostro gioco, così come la nostra difesa che coinvolge tutti specie nelle rotazioni dove anch’io posso dare il mio contributo».

A Ravenna da poco più di un mese, il suo ambientamento sta procedendo molto celermente. «Ravenna mi piace molto, è una città bella, si respira arte, mi piace passeggiare per le strade del centro. La pasta è buona specialmente i cappelletti».

La lontananza dagli affetti si fa comunque sentire anche se il web aiuta molto la comunicazione. «Nella mia famiglia tutti, a cominciare dai miei genitori, sono letteralmente “drogati” di pallacanestro e seguono tutte le mie partite, con tanto di critica puntuale quando ci sentiamo alla fine di ogni gara. Commentano le prestazioni dei miei compagni di squadra, analizzando con me le partite e spronandomi sempre a dare il massimo in allenamento perché io possa migliorare ogni giorno di più».