MotoGp, Due paurosi incidenti al via: Bagnaia e Bastianini in clinica mobile. Si riparte senza le Ducati ufficiali

Avvio da incubo per Ducati nel gp di Barcellona. Alla prima curva un Enea, autore di una partenza a razzo, non riesce a fermarsi e centra Zarco e Alex Marquez, che centra Bezzecchi. Sui quattro cade anche l’incolpevole Di Giannantonio. Cinque Ducati fuori dai giochi. L’incubo maggiore arriva pochi attimi dopo: Pecco Bagnaia, al comando, all’interno di un esse perde il controllo della sua Gp23 che lo spedisce per aria. Mentre carambola sull’asfalto una sua gamba è centrata dalla KTM di Binder, che gli passa sopra. Pecco è al centro medico, così come Enea. I due difficilmente ripartiranno. Procedure di partenza alle 14.21 con 23 giri, uno in meno.

Enea è stato intanto penalizzato con un long lap penalty per guida irresponsabile.

Pit-lane riaperta: Bezzecchi ripartirà con la seconda moto. Bastianini ha un problema ad una mano, probabilmente un dito fratturato: ai box Ducati hanno preparato la moto, ma il riminese è ancora al centro medico e quindi non ripartirà.

Procedura di partenza terminata, due “buchi” sulla griglia. Assenti le Ducati ufficiali di Bagnaia e Bastianini