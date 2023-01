Motociclismo, Luca Gresini: “Alex Marquez? Un bel colpo, è un due volte campione del mondo” VIDEO

Luca Gresini segue i gruppi Moto2 e MotoE del team di famiglia, ma non ignora la MotoGp. Il figlio di Fausto, dopo tre anni vissuti nel Civ Moto3, ha abbandonato casco e tuta per aiutare la squadra di casa. Una voce bassa ed educata, ferma e sicura, per il giovane patron della scuderia faentina che sta studiando per diventare il manager del team da grande. Nelle due categorie il nome Gresini Racing vuol dire mondiale, vinto con Toni Elias, in Moto2 e Matteo Ferrari in MotoE. «In Moto2 abbiamo fortunatamente questo grande sponsor QjMotor (azienda costruttrice cinese che punta sulla squadra romagnola per farsi conoscere nel mondo e fare crescere il proprio marchio ndr) – spiega Luca – che ha scelto di credere nel nostro progetto. Abbiamo due piloti forti. Jeremy Alcoba col quale ci siamo piacevolmente ritrovati: è veloce, ha voglia di lavorare e ascolta i consigli: siamo sicuri che otterrà dei grandi risultati con noi. Salac è cresciuto tanto lo scorso anno, ottenendo anche un podio. Un risultato non semplice per un debuttante».

In MotoE “Bigin”, dopo la corona del 2019, il 2° posto dell’anno successivo e i due terzi nelle ultime due stagioni, vuole nuovamente lo scettro. «Matteo come al solito punterà alla Coppa del mondo che abbiamo conquistato all’esordio. Quest’anno debuttiamo con un progetto nuovo MotoE Ducati e vogliamo rivincere all’esordio. Finello ha fatto esperienza, potrà crescere».

Luca parla anche di Alex Marquez. «L’abbiamo scelto perché ha voglia di riscatto ed è un due volte campione del mondo: è una scelta che abbiamo preso insieme in casa, con l’aiuto di Masini e Merlini. In ballo c’erano Raul Fernandez, Alex Rins e anche Miguel Oliveira. Crediamo in Alex che arriva da due anni molto difficili con Honda. Ha voglia di rivalsa e di farsi vedere per dimostrare che non è solo il fratello di Marc».