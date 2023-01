Motociclismo, Bezzecchi stella alla festa del “Pasolini”

Il “Renzo Pasolini” premia i giovani piloti del trofeo minimoto dedicato a Marco Simoncelli e abbraccia Marco Bezzecchi. Domenica al “Frontemare” si è svolta la festa del moto club romagnolo presieduto da Sergio Rastelli e dedicato al grande pilota riminese, uno dei rivali maggiori di Giacomo Agostini. Tantissime le presenze chiamate sul palcoscenico allestito per l’occasione da Boris Casadio, “voce” del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Non solo “Bez”, ma anche Paolo Simoncelli, patron dell’omonimo team e Giovanni Copioli, presidente Fmi e vice presidente Fim, oltre a Manuel Poggiali, due volte campione del mondo e coach dei piloti del Gresini Racing. Inoltre Massimo Roccoli, pluricampione tricolore della Supersport e Kevin Zannoni, impegnato nel mondiale MotoE.

Come spesso accade in Romagna, alcuni degli elementi di maggior importanza del motociclismo mondiale, seduti attorno a una tavola imbandita e ricca di appassionati, che hanno potuto scoprire di più del mondo che amano. Bezzecchi è il nuovo beniamino dopo il suo bellissimo debutto in MotoGp con il Mooney Vr46. Lo “scorpione” di Rimini è atteso da un 2023 di conferme sul podio.

La giornata di domenica è stata l’occasione per premiare tantissimi ragazzini che hanno scelto le due ruote per sfogare la propria voglia di competizione. «Tutti gli anni organizziamo il “Trofeo Simoncelli” in varie categorie di minimoto – spiega Fabrizio Santarini, segretario del sodalizio – quest’anno sono stati 80 i ragazzi, divisi in cinque categorie, che si sono sfidati nella competizione seguita dal binomio Franco Zaghini e Martino Barberi. Per l’occasione sono stati premiati anche i piloti dell’Interregionale Fmi».

Non poteva mancare Paolo Simoncelli, che ha consegnato le coppe e le targhe ai primi tre classificati di ogni categoria (Junior A, B e C, e Open A e B). Nella Junior C vittoria dell’abruzzese Luca Rizzi, nella Open A Luca Bandini (Emilia-Romagna), la Junior B è andata al lombardo Alessandro Lora (2° il misanese Roberto Bartolomeo Francesco), la Open B al veneto Salvatore Poerlo (3° Thomas Tamagnini di Cattolica), nella Junior A vince l’umbro Maicol Colazzo. Nella Open A 2° il misanese Leonardo Martinazzi.