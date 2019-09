Moto Gp a Misano, cresce l'attesa: tutte le iniziative

MISANO. Eventi ogni giorno, mentre cresce l’attesa e l’adrenalina in vista del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, all’insegna dei colori del progetto #RideOnColors, delle iniziative collaterali e del successo commerciale. Intanto, sempre attiva la prevendita dei biglietti, ancora disponibili sul sito misanocircuit.com e sul circuito TicketOne.

TUTTO PRONTO PER KISS MISANO 2019

Quarta edizione consecutiva di KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il programma di sostenibilità ambientale e sociale promosso da Misano World Circuit (MWC), Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM), Dorna e IRTA.

Anche quest'anno KiSS Misano mette al centro la raccolta differenziata dei rifiuti per la riduzione dell'impatto ambientale dell'evento. Il programma mira a offrire informazioni, strumenti e condizioni per permettere di effettuare al meglio la raccolta differenziata dei rifiuti ed evitare l’abbandono degli stessi.

Ai visitatori e agli operatori verranno distribuite informazioni e guide per la corretta raccolta differenziata; per sensibilizzare il grande pubblico saranno installati all’interno del circuito tre info-desk KiSS Misano che saranno presidiati dal KiSS Misano Crew (lo staff di Right Hub) e che saranno posizionati nel paddock, alla Tribuna Ducati (Tribuna E) e nell’Area Prato (zona pista kart).

Fra le altre novità di quest'anno: una campagna informativa contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta attraverso la distribuzione agli info-desk KiSS di porta mozziconi tascabili per sensibilizzare gli spettatori sulle conseguenze negative dell'abbandono di questo rifiuto; la raccolta dei fondi di caffè esausti, dalle hospitality del circuito e dei Team aderenti all'iniziativa, che verranno poi trasformarti da una cooperativa socialein un kit per coltivare in casa funghi commestibili, buoni e sostenibili (il FungoBox).

Verrà messo a disposizione di tutte le hospitality del paddock un servizio di raccolta e recupero dell’olio alimentare esausto con il supporto di Adriatica Oli che ha fornito anche gli appositi contenitori per la raccolta in acciaio.

L’importanza di ridurre i rifiuti plastici viene promossa anche attraverso un’altra importante novità di quest’anno: il Gruppo Hera è intervenuto anche per cercare di ridurli attraverso il posizionamento di una “Sorgente Urbana”. La struttura sarà disponibile nell’area prato (zona pista kart) ed erogherà gratuitamente acqua potabile naturale e frizzante.

Quest’anno KiSS Misano sarà ancora in prima fila nella lotta allo spreco di cibo, anche in questo caso ispirandosi all’economia circolare. Sabato e domenica presso le hospitality del MWC, il Vip Village Dorna e le hospitality dei Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle eccedenze alimentari.

L’attività verrà realizzata con il supporto dei volontari di Banco Alimentare Emilia Romagna insieme al KiSS Misano Crew.

Giovedì 12 settembre avrà luogo la Pit Walk Solidale, la “passeggiata solidale” in cui ragazzi e ragazze con disabilità di associazioni non profit locali potranno visitare la pit lane, ammirare ai box le moto da gara e intrattenersi con i responsabili dei Team.

Sempre sul tema della disabilità, a cui MWC è da sempre molto attento (negli anni sono stati effettuati molti interventi per rendere il circuito sempre più facilmente accessibile), insieme all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII verranno realizzate diverse zone attrezzate, dotate di gazebo, area ristoro e altre facilities, per ospitare nel modo più confortevole persone con disabilità e i loro accompagnatori.

Continua il progetto “Calcolo del Rischio Cardiovascolare” avviato nel 2017 dal compianto Prof.Luigi Padeletti, ordinario di cardiologia dell’Università degli Studi di Firenze e grande appassionato di motori. L’iniziativa, a supporto dei progetti di prevenzione cardiovascolare e dello stile di vita sano e corretto in tutti gli spettatori del GP maggiori di 18 anni, si svolgerà dalle ore 9 alle 16 di sabato 14 settembre 2019 presso i locali della Palazzina Prato 1 - pista Kart. Specialisti cardiologi e tecnologie avanzate saranno messe a disposizione gratuitamente per gli spettatori del GP che si vorranno sottoporre ad un veloce quanto tecnologico esame della pressione arteriosa e del battito cardiaco.

MWC E POLLINI, LA PARTNERSHIP GENERA UN’ESCLUSIVA SNEAKER

Si arricchisce con una bellissima sneaker la partnership fra Misano World Circuit e Pollini, inaugurata poche settimane fa con la presentazione di uno zaino in nylon dal design raffinato nel corso dell’esclusivo Terrazza Blancpain Exclusive Party.

La settimana che conduce al Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini è l’occasione per la presentazione di un secondo prodotto che arricchisce la collezione di oggetti brandizzati MWC e disponibili presso gli store allestiti in circuito e in alcuni punti vendita Pollini.

La sneaker unisex total white è realizzata sull’ iconico fondo Kite Pollini di ispirazione anni 80/90 su cui spiccano in nero le personalizzazioni MWC: sul tallone la stampa del logo e sulla tomaia il tracciato del circuito.

Tomaia e fodera sono in pregiata pelle “pieno fiore”, la costruzione Strobel ne garantisce leggerezza e morbidezza mentre la soletta fusbet anatomica all’interno rende la sneaker particolarmente comoda per una calzata perfetta all day long.

THE RIDERS LAND EXPERIENCE, GLI EVENTI DI DOMANI

Domani è il grande giorno de La Spurtleda 58, dalle 16.00 alle 24.00 alla Pista Go Kart Riviera Verde, a Portoverde. In programma un’area espositiva con mostra di moto storiche, moderne e speciali. previste esibizioni in pista con giovani piloti FMI su moped (cinquantini elaborati). Alle 19.00 gara fra ex piloti e giornalisti su kart e ThunderVolt. Alle 21.00 via alla Spurtleda58, gara di kart con i piloti delle 4 categorie del Motomondiale.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Marco Simoncelli.

A Bellaria Igea Marina parte l’evento Ridersbellariaigeamarinaamanetta in viale Ennio (dalle 10.00 alle 13.00) e piazzale Kennedy (dalle 16.00 alle 19.00). Un set fotografico, anche per selfie, con le moto dei giovani talenti bellariesi. L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Verdeblu.

Intanto prosegue a Rimini la mostra Le Radici della Riders' land – Wall of fame. A Castel Sismondo, con orari dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 23.00, l'esposizione racconta la storia del motociclismo agonistico attraverso i piloti del Moto Club Renzo Pasolini. All'interno di un percorso che ricorda un circuito di gara, si alternano moto iridate e le memorabilia di campioni mondiali come Pier Paolo Bianchi, Marco Simoncelli e Manuel Poggiali. L'esposizione rende onore al Moto Club riminese e fa percepire come sia nato il mito della Riders’ Land. La mostra è organizzata in collaborazione il Nuovo Motoclub R. Pasolini.