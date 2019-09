Morto mentre lavorava a Cesena

CESENA. E' morto mentre stava lavorando i cima ad una abitazione di via Arturo Graf a San Mauro in Valle. I colleghi di lavoro di una impresa edile locale lo hanno visto accasciarsi in cima ad una impalcatura. I soccorsi scattati con sul posto carabinieri, ambulanze e vigili del fuoco, per lui sono stati inutili. Il decesso è avvenuto poco dopo le 16,.30 e le indagini sono a cura della medicina del lavoro. L'operaio aveva 64 anni e viveva a Cesena.

