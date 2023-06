Morto il riccionese El Pasador, mattatore di sigle tv negli anni ’70 da La Sberla a Non Stop VIDEO

RICCIONE. Era nato a Riccione il 29 agosto del 1932. Due giorni fa Paolo Zavalloni (noto nel mondo dello spettacolo come El Pasador) si è spento a Bologna all’età di 91 anni. Dopo aver iniziato la sua attività musicale negli anni Cinquanta come tastierista nel gruppo che accompagnava Henghel Gualdi, a fine Anni Settanta era diventato famoso grazie al suo contributo musicale a trasmissioni tv di successo come Non Stop e La Sberla. Sono anni nei quali partecipa anche al Festivalbar (“Amada mia amore mio” verrà ripresa anche in un film di Woody Allen del 2012). Nel 1982 insieme alla figlia undicenne incide “Papà ha la bua”. Dal 1989 al 2001 cura gli arrangiamenti musicali dello Zecchino d’oro.