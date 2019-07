Morto a 94 anni Raffaele Pisu. Venerdì a Imola i funerali

IMOLA. Il popolare attore comico Raffaele Pisu è deceduto a 94 anni all’hospice di Castel San Pietro dove era ricoverato da tempo per una malattia. Nato a Bologna il 24 maggio del 1925 è stato un personaggio televisivo molto noto oltre che ex combattente partigiano che fu internato per 15 mesi in Germania. Pisu abitava a Imola con la propria compagna dal 2010 e proprio in città venerdì alle 17.30, alla chiesa di Santo Spirito, Don Marco ne officerà il funerale.

