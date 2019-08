"Morsa da un ragno violino", 65enne di Cesena portata all'ospedale

CESENA. «Una donna è stata morsa da un ragno violino». È l’allarme scattato poco dopo le 21 di due notti fa a Diegaro, con una 65enne che è finita in ospedale per curare i pesanti prodromi lasciati dal morso di un ragno piovutole addosso da una pianta. Subito dopo, come raccontato al Corriere Romagna dalla figlia, la signora ha avvertito formicolii e dolore alla mano, nausea e vertigini. Avviata la cura antibiotica.

