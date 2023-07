Montiano, lavori a scuola dal 2024 ma classi spostate in settembre

Lavori per mettere in sicurezza la scuola primaria “Pia Campoli Palmerini”: avanti tutta. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando di gara e l’inizio dei lavori è previsto nel gennaio 2024, ma gli alunni andranno in trasferta già da settembre prossimo: due classi a Calisese e tre a Ponte Pietra. La scuola in piazza Eroi Caduti, a Montiano capoluogo, ha ricevuto finanziamenti Pnnr milionari, dopo essere entrata nel piano triennale delle opere dell’Unione Valle del Savio. Si trova in quello che un tempo era il grande complesso conventuale di San Francesco, edificio che dopo il periodo napoleonico e la cacciata dei religiosi diventò di proprietà comunale. Ora la parte adibita ad aule scolastiche necessita di lavori strutturali, con manutenzione straordinaria e adeguamento sismico. Nei mesi scorsi l’aumento dei costi dei materiali per l’edilizia ha creato preoccupazione perché è lievitato l’investimento da fare. Ma, pur tra mille difficoltà, si sta andando avanti spediti. La Stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha indetto una procedura aperta per affidare l’intervento sulla scuola, con un importo a base di gara pari a 1.883.865 euro e una durata dei lavori stimata in 550 giorni. Il termine per la ricezione delle offerte è fissato al 2 agosto prossimo. Chi fosse interessato a presentare un’offerta può consultare il sito www.unionevallesavio.it e il responsabile del procedimento di gara nella persona di Fabiano Michelini.

«La ristrutturazione della nostra scuola primaria – afferma il sindaco Fabio Molari – ci ha impegnato molto. Il progetto è stato seguito con attenzione dal nostro tecnico Sergio Russo. Ma siamo riusciti nel compito di preparare ai nostri ragazzi una scuola nuova, una struttura che inviti a essere frequentata». La primaria è attualmente frequentata da 45 alunni, con due pluriclassi. «Già da settembre faremo iniziare l’anno scolastico ai nostri alunni in altri plessi fuori dal territorio montianese – informa il sindaco – La terza e la quinta classe vanno a Calisese, la prima, la seconda e la quarta a Ponte Pietra e nelle classi ci saranno anche alunni di Cesena. Stiamo ragionando in questi giorni su come ridurre al minimo i disagi per le famiglie, che ci rendiamo conto che ci saranno. Stiamo pensando di utilizzare per il trasporto il nostro scuolabus, con due viaggi: prima nella vicina Calisese e al secondo giro a Ponte Pietra. Dopo aver realizzato una moderna e funzionale scuola dell’infanzia a Montenovo, ora è la volta delle scuole primarie. Sono contento di lasciare alla fine del mio mandato, l’anno prossimo, scuole confortevoli o progetti avviati, che consentiranno agli alunni di stare bene e in assoluta sicurezza».