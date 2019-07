Montescudo - Montecolombo, crolla un pezzo di tetto della chiesa

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri attorno alle 13 a Montescudo-Monte Colombo per il parziale crollo della chiesa di San Marco. «A seguito della verifica statica della struttura la chiesa è stata temporaneamente ritenuta non fruibile», spiegano i pompieri in una nota, «si è provveduto a delimitare la zona circostante alla parte crollata». In particolare, il cedimento ha interessato una parte del tetto con struttura in legno e le tegole I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza alcune vetture vicine alla chiesa e creato un camminamento pedonale per consentire di raggiungere in sicurezza gli otto appartamenti vicini alla chiesa.