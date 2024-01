Modigliana consegna le sciarpe bianco azzurre

Saranno diverse associazioni locali a ricevere questa mattina nel corso di un consiglio comunale la “Sciarpa bianco-azzurra città di Modigliana”, riconoscimento per l’impegno profuso per dare assistenza e sostegno alla popolazione nei periodi difficili attraversati. «Un riconoscimento – dichiara il sindaco Jader Dardi – che va alle associazioni, ma è diretto ai tanti cittadini che le compongono per l’impegno, la passione, la disponibilità che hanno dimostrato a servizio della propria comunità». Un evento che avverrà durante l’assise comunale alle 10.30 nella sala polivalente “Nuovo Teatro dei Sozofili” in piazzale Berlinguer al quale parteciperanno la vice presidente del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna e assessora alla Protezione civile, Irene Priolo, e il comandante nazionale dei Vigili del Fuoco, Carlo Dall’Oppio.

Tra le associazioni di Modigliana premiate ci sono: il Nucleo volontari antincendio di Protezione civile di Modigliana, la Pro Loco, la Croce Rossa Italiana, l’Auser, l’Associazione nazionale alpini, gli Amici di Don Giulio, il Gruppo Caritas, il Cai Faenza e Modigliana, l’Associazione sportiva del Modigliana Calcio, i Volontari Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco Volontari, la Federazione provinciale Vigili del Fuoco Volontari del Trentino, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il Gruppo Gos dei Vigili del Fuoco di Novara, in rappresentanza di tutti i gruppi operativi dei Vigili del Fuoco intervenuti sul territorio, l’Agesci Modigliana