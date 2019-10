Modena celebra Pantani e l'accoppiata Giro-Tour col papà del campione

MODENA. Sarà recuperato domani (sabato 12 settembre 2019) in piazza XX Settembre a Modena, a partire dalle 18.30, l'evento dedicato a Marco Pantani e alla sua "doppietta" del 1998, quando vinse sia il Giro d'Italia che il Tour de France. L'iniziativa, a ingresso libero, doveva tenersi il 6 settembre, ma era stata annullata a causa del maltempo. Nel corso della manifestazione, promossa da Pregnolato eventi con il patrocinio del Comune, "i video delle imprese del campione di Cesenatico - fa sapere l'amministrazione emiliana - si alterneranno a racconti e testimonianze assieme al padre di Pantani, Paolo, e agli ex compagni di squadra che saranno presenti all'incontro". In programma anche una dimostrazione della fabbricazione del Parmigiano Reggiano a cura del caseificio '4 Madonne', mentre gli appassionati potranno acquistare una maglietta dedicata al "Pirata", che è possibile prenotare chiamando il 335 394196. In caso di maltempo, l'appuntamento sarà spostato a una data da definirsi.

