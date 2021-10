Modanese, ecco il nuovo videoclip del cesenate / VIDEO

È online il videoclip ufficiale di “Settembre (dicono che)”, il nuovo singolo di GIANLUCA MODANESE, uno dei cantautori “do it yourself” più popolari sul web che da indipendente ha già superato 17 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali.

Il videoclip, diretto da Marco Mannini, da un’idea del regista e dello stesso Gianluca Modanese, è disponibile al seguente link: https://youtu.be/aMJNQ5Em0QI.

Gianluca Modanese è un cantautore e musicista, nato a Cesena nel 1995. Cresce a Cesenatico dove, fin da piccolo, si avvicina al mondo musicale innamorandosi del canto e della musica cantautorale sia italiana che internazionale. Nel 2014 inizia a produrre video cover condividendoli sui social network, in particolare YouTube, dove raggiunge più di 15mila iscritti in soli pochi mesi di attività. In seguito alla visibilità appena acquisita sul web si affaccia sul mercato discografico italiano pubblicando il suo primo singolo, intitolato “Grazie”, che registra più di 10mila ascolti nelle sole prime settimane. Parallelamente, continua la sua crescita sui social network e il successo riscontrato lo sprona ad auto-produrre e pubblicare, nel 2017, il suo primo album “Universo Mobile”, contenente 15 brani inediti. Successivamente, vengono rilasciati i singoli “Il tuo spritz a metà” e “Buonanotte, ti pensavo”, ad oggi il suo maggior successo che conta 3 milioni di ascolti solo su Spotify. Nel 2019 pubblica, con la produzione di Andrea Ravasio, i brani “Non è la fine” e “Winston Blu” che totalizzano più di 2 milioni di stream. Nel 2020 inizia la collaborazione con il produttore multi-platino Steve Tarta (Emanuele Aloia, Lortex), e insieme stanno lavorano al prossimo album di inediti, di prossima uscita. A giugno 2021 torna sul mercato discografico dopo due anni con il singolo “L’ultima volta (prima di dormire)”, che supera 1 milione di ascolti sulle piattaforme digitali. Ad oggi, Gianluca Modanese vanta più di 17 milioni di ascolti totali sugli store digitali, rappresentando l’esempio del cantautore “do it yourself”, che contando solo sui propri mezzi e attraverso il web è riuscito a raggiungere già importanti risultati.