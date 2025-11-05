Misano. Veneziani chiude la rassegna di filosofia

Giunge a conclusione la rassegna “Ecce Homo – Ciò che ci rende umani o disumani”, capitolo autunnale delle apprezzate rassegne filosofiche misanesi curate da Gustavo Cecchini.

L’ultimo appuntamento, in programma venerdì 7 novembre al Teatro Astra, vedrà protagonista Marcello Veneziani con una lectio dal titolo “L’oltreuomo, euforia e perdizione: Marx, Nietzsche e il tempo che verrà”.

“L’oltreuomo è considerato al tempo stesso l’erede di Dio e il successore dell’uomo. In realtà annuncia la morte di Dio e prefigura la fine dell’umano – anticipa Veneziani -. L’uomo è qualcosa che va superato, dice Nietzsche e Marx sogna un mondo nuovo con una nuova umanità. Ma nessuno dei due si aspettava il transumano, la mutazione genetica, l’intelligenza artificiale. Sarà un viaggio nel futuro con i due maestri del passato”.

La rassegna filosofica Ecce Homo gode dell’importante sostegno di Rivierabanca e Romagna Acque. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21:00. L’ingresso è libero, sino ad esaurimento posti.