A Misano sono iniziati i lavori di messa in sicurezza delle sponde del Rio Agina a seguito degli eventi meteorologici della scorsa settimana che hanno causato, in alcuni tratti, il cedimento di porzioni di pareti laterali. L’intervento, operato in collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Romagna, durerà alcuni giorni. Seguirà, tra qualche mese, un intervento definitivo per il ripristino della struttura arginale che riguarderà l’intero tratto che va dalla Statale 16 al mare.