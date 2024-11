Misano, la raccolta differenziata si estende: ecco le zone interessate

A partire dal 25 novembre, anche la zona limitrofa alle vie San Giovanni e via Grotta a Misano Adriatico adotteranno il sistema di raccolta differenziata porta a porta. Questa scelta, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, mira a migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti e a incrementare la percentuale di materiale riciclato. Inoltre, grazie a questo sistema sarà migliorato il decoro cittadino.

Con questa nuova modalità, tutti i residenti delle zone interessate saranno coinvolti nella raccolta domiciliare di tutte le tipologie di rifiuti: organico, indifferenziato, carta, plastica e vetro. In totale, saranno servite circa 160 famiglie misanesi.

“La qualità della raccolta differenziata è un obiettvo che tutti noi cittadini dobbiamo perseguire – il commento di Nicola Schivardi, assessore all’Ambiente del Comune di Misano – e quindi vogliamo migliorare un dato già molto positivo. A Misano raccogliamo in maniera differenziata l’84,7% degli oltre 10,6 milioni di rifiuti prodotti. Il porta a porta va in questa direzione, inoltre diffonde la cultura orientata al riuso di materia e speriamo attenui quei fenomeni relativi agli abbandoni di rifiuti che ancora persistono”.

In particolare, nell’area di Via Grotta saranno completate le vie Agina e Savio (che in parte sono già a porta a porta e che con questo intervento saranno completate), mentre per Via Grotta il porta a porta sarà esteso ai civici 6 e dal 7 all’11C.

Nell’area di Via San Giovanni sono ricomprese, oltre la via San Giovanni, anche le vie limitrofe (Via Ca’ Francioni, Via Ca’ Rastelli, Via Ca’ Andrino, Via Vicinale della Viola, Vicinale Silvagni e Via Ca’ Manzoni solo i civici 21 e 23).

Per facilitare il passaggio al nuovo sistema, a partire dall’11 novembre, gli operatori Hera consegneranno gratuitamente a ogni nucleo familiare un kit contenente i nuovi contenitori per la raccolta differenziata, una guida dettagliata e il pratico “Rifiutologo”, l’app che aiuta a smaltire correttamente i rifiuti.

Il kit è composto da contenitori da 40 litri per l’indifferenziato, e vetro, e da 25 litri per l’organico, e da sacchi per la raccolta di carta e plastica/lattine.

Con l’attivazione del nuovo servizio, a partire dal 4 dicembre, verranno gradualmente rimossi i contenitori stradali. Questo permetterà di migliorare l’aspetto del territorio e di ottimizzare la raccolta differenziata.

Per la sostituzione o il ritiro dei contenitori è possibile rivolgersi presso il Punto di Distribuzione allestito presso il Teatro Astra in Via Gabriele D’Annunzio, 22 a Misano Adriatico i seguenti sabati: 9 e 16 novembre, 7 e 28 dicembre.