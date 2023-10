Misano, entra in una abitazione per rubare una bici: arrestato

I Carabinieri di Misano Adriatico hanno arrestato per furto aggravato un italiano 49enne, a seguito di segnalazione da parte di cittadini che avevano notato un individuo introdursi in una abitazione in centro e che a loro avviso stava per asportare una bicicletta dalla rimessa. Giunti prontamente sul posto, i Carabinieri rintracciavano e fermavano il sospettato, recuperando la bici che veniva restituita al legittimo proprietario. All’esito delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso il Tribunale di Rimini per la celebrazione del Giudizio direttissimo.