Misano, domenica agli Open Games anche il Pattinaggio Riccione

MISANO. Come ogni anno dal 2017 il Pattinaggio Riccione, sezione freestyle, torna a pattinare in pista al Misano World Circuit in occasione degli Open Games. Appuntamento domenica 23 febbraio alle 8.45 a Misano per la giornata aperta dedicata agli sport non motorizzati: i pattini aprono ufficialmente il primo giro in pista seguiti da camminatori e monopattini. Attesa una grande partecipazione di pattinatori del Pattinaggio Riccione che, come ogni anno, promuove l’iniziativa.

Open Games è la manifestazione multidisciplinare, organizzata in collaborazione con il Comune di Misano, che coinvolge le varie aree del circuito che si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto. Dalle 8,30 del mattino al tardo pomeriggio, sarà possibile prendere parte a gare, attività non competitive, test ride ed assistere alle tante dimostrazioni in programma. Partecipano all’evento le società: Asd Team Misano, Eurobike Riccione, Asd Valle del Conca Nordic Walking e Mountain bike, Freestyle- Pattinaggio Riccione, Tecnobike e Ginnastica Dinamica Militare Italiana.