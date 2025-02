Misano, Croatti sul deposito di stoccaggio di amianto: «Legittimo si ritenga quell’area non idonea»

MISANO. «Condivido la preoccupazione dei cittadini di Misano in merito al progetto di un deposito di stoccaggio di amianto nella zona artigianale Santamonica.

Rivolgo un appello a tutte le istituzioni, a partire da Regione e ARPA che in questa fase esamineranno la richiesta di autorizzazione dell’impianto, affinché si metta al centro di qualunque valutazione l’interesse comune e si analizzino con rigore i rischi ambientali, sociali, sanitari che un deposito di questo tipo, ubicato a ridosso di abitazioni civili, comporterebbe per il territorio e la comunità». Così si pronuncia il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

«Sono legittime e comprensibili le paure e le proteste dei cittadini che si stanno mobilitando per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo progetto. Ed è altrettanto legittimo che si ritenga quell’area non idonea ad un deposito con bancali di amianto stoccati all’aperto che, in caso di emergenza, potrebbe rappresentare potenzialmente un pericolo molto grave per la sicurezza e la salute dei residenti».