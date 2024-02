Il bar alimentari di Misano: “Ma quali ferie, noi abitiamo al piano di sopra, se qualcuno ha bisogno, basta che ci faccia un urlo”

“Attività come quella di Giuseppe, le vecchie botteghe di paese che rispondono a tutte le necessità degli abitanti della frazione, non esistono quasi più - conclude il sindaco Fabrizio Piccioni -. Misano per fortuna si contraddistingue per avere ghetti di tradizione contadina che sono ancora vitali e sopravvivono all’abbandono, soprattutto grazie ad esercizi come questo. E’ proprio per la funzione sociale che ricoprono e per il legame con i cittadini residenti che è particolarmente importante tutelare queste imprese”.