Misano, in bici con Cassani nella terra dei piloti

Martedì 27 agosto la Fondazione aMisano in collaborazione con il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” e con il patrocinio del Comune di Misano Adriatico, organizza “Ride on colors” – pedala nella Riders’ Land insieme al CT della nazionale di ciclismo Davide Cassani.

Si tratta di un evento gratuito aperto a tutti al quale possono partecipare gli appassionati di ciclismo regolarmente iscritti ad una società ciclistica e/o ad un ente di promozione sportiva affiliato al Coni.

L’iniziativa vuole essere un evento unico dove il CT della nazionale Davide Cassani guiderà i partecipanti sulle strade della Riders Land, la terra dei piloti seguendo le linee di “Ride on colors” il progetto di brand identity che lega il Misano World Circuit al territori. Correre sui colori diviene così una identità che unisce le vie di fuga del Circuito, ai colori dei paesaggi della costa e dell’entroterra, alle divise multicolore dei partecipanti.

Il programma della pedalata non agonistica prevede la partenza da piazzale Roma a Misano per poi attraverso Portoverde arrivare al Misano World Circuit dove i ciclisti entreranno in pista lì dove tra 15 giorni gareggeranno i campioni della MotoGP. Da Misano si salirà a Coriano per visitare il Museo del Sic dove è previsto un piccolo ristoro. Si scenderà poi verso la costa per sostare al fermarsi “Museo del Motociclo” di Rimini.

Da lì attraverso il lungomare si arriverà nuovamente a Misano.

Il percorso sarà di circa 40 km con partenza alle ore 8,30 e arrivo alle ore 12 circa.

L’evento si mette a sistema con i test ufficiali di MotoGP in programma al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” il 29 e 30 agosto ai quali, i residenti del Comune di Misano Adriatico potranno accedere gratuitamente esibendo la propria carta d’identità.

IL PROGRAMMA DI RIDE ON COLOR CON DAVIDE CASSANI

Ore 8: ritrovo in piazzale Roma

Ore 8:30: partenza da piazzale Roma

Ore 9:00: arrivo al circuito “Marco Simoncelli”

10:00 arrivo a Coriano al Museo del Sic.

11:00 arrivo al Museo del Motociclo di Rimini

12:00 Rientro a Misano in piazzale Roma