Milano Marittima, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico tre volte oltre il consentito

Continuano i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima che nello scorso fine settimana hanno svolto mirati servizi finalizzati al controllo della circolazione stradale. Nel corso dell’attività tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, con il relativo ritiro della patente di guida. Uno, in particolare, è stato trovato con un tasso alcolemico di ben 3 volte il consentito, facendo scattare oltre al ritiro della patente anche il sequestro del mezzo ai fini della confisca. Un altro automobilista è stato invece denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

Un’altra persona, controllata a bordo della propria autovettura a Cervia, è stata invece trovata in possesso di 8 grammi di hashish e un coltello con una lama di 5 centimetri, venendo segnalata alla Prefettura di Ravenna per uso personale di sostanze stupefacenti e denunciata per il porto abusivo del coltello. Infine, altre sette persone sono state segnalate alla locale Prefettura in quanto trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish.