Milano Marittima: Salvini in spiaggia a "Un giorno da pecora"

A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Marco Valtancoli, direttore del Papeete Beach, che ieri tra i suoi ospiti ha avuto anche il leader della Lega Matteo Salvini, ha raccontato la domenica di tintarella del Vicepremier. "Ieri è venuto con i suoi figli, era molto rilassato”. Ha un ombrellone fisso per tutta la stagione? “No, chiama sempre prima per conoscere la disponibilità. Prende sempre un ombrellone e due lettini, anche se sui lettini sta poco”. Quanto costa tutto il 'pacchetto'? “Venticinque euro per tutta la giornata”.

Cosa fa di solito Salvini in spiaggia? “Passeggia soprattutto sul bagnasciuga. Viene da noi da più di due legislature. Prima si rilassava di più, ora viene un po' più assaltato”. Era in prima fila? “Ieri era laterale, in quinta fila, perché ha prenotato tardi e i posti in prima fila erano tutti occupati”.