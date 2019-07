Milano Marittima, pini cadono su auto e autobus

Macchine accartocciate sotto il peso dei pini caduti e persino un autobus in transito su viale 2 Giugno rimasto bloccato con le persone a bordo, perché un albero gli è volato improvvisamente sopra. È stato un risveglio amaro quello di Milano Marittima. Questa mattina la pioggia e le raffiche di vento sono cominciate presto, portando disagi e disastri. Le raffiche fino a 60 chilometri orari hanno causato la caduta di diversi pini lungo le strade della località.

Al momento non è ancora chiaro se si sia verificata una vera e propria tromba d’aria, ma è certo che i danni sono già evidenti.

Un albero si è letteralmente abbattuto su un autobus in servizio. Per fortuna sembra non ci siano stati danni alle persone, che sono state fatte scendere incolumi ma con tanta paura. Poi ci sono macchine schiacciate e persino un pino crollato sopra una casa rompendo parte del tetto, con i residenti che ora si trovano con l’acqua in casa. I vigili del fuoco sono al lavoro.