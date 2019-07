Tromba marina devasta Milano Marittima, il video del disastro

Video realizzato da Massimo Fiorentini

CERVIA. Centinaia di alberi sradicati come fuscelli, pini caduti su strade, abitazioni, auto, persino su un bus. Vie irraggiungibili, lettini e mosconi in spiaggia sollevati e sbattuti a decine di metri di distanza. E feriti, compresa una donna sorpresa dal nubifragio mentre portava a passeggio il cane. Immagini di una Milano Marittima devastata dalla furia del vento che stamane si è abbattuto nella zona nel video di Massimo Fiorentini.



I danni maggiori si sono concentrati nella zona centrale della località, vie dove si è abbattuto il vortice. Perché come illustrato dai previsori di Emilia Romagna Meteo si sarebbero uniti gli effetti di un downburst e di una tromba marina "che ha effettuato landfall sulla costa percorrendo sotto forma di vero e proprio tornado la terraferma per qualche centinaia di metri, dalla spiaggia alle case fino a superare la pineta. Si è trattato anche di un forte downburst che però è stato unito poi al passaggio di questa possibile tromba. Insomma, un fenomeno particolare e molto raro per le nostre zone".