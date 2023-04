Milanesiana, gli appuntamenti in Romagna dell’edizione 2023

Si preannuncia ricca di eventi e ospiti illustri La Milanesiana, il festival itinerante europeo che promuove il dialogo tra le arti, intrecciando letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e, per il primo anno, fumetto. La 24ª edizione ruota intorno al tema Ritorni, ispirato dallo scrittore nigeriano, Ben Okri. A suggellare l’importanza di questo festival di respiro internazionale, già l’anteprima di venerdì 7 aprile con ospite il regista Quentin Tarantino in dialogo con Antonio Monda in occasione dell’uscita del nuovo libro Cinema speculation edito da La nave di Teseo (Libreria Mondadori Duomo di Milano, ore 18). L’apertura ufficiale vede invece il 23 maggio l’incontro con il Premio Nobel Wole Soyinka, in dialogo con Stefano Salis, e il concerto omaggio di Ramin Bahrami a Verdi. Il direttore artistico del festival, Elisabetta Sgarbi, annuncia che saranno toccate 23 città in 7 regioni italiane. Non manca la Romagna, che ospita alcuni appuntamenti. Cominciamo da quello del 3 luglio a Longiano dove, in occasione dei 100 anni dalla nascita del poeta Tito Balestra, ci saranno le letture di Andrew Sean Greer e dello scrittore e giornalista Enrico Rotelli. Rita Pavone festeggerà invece i suoi 60 anni di carriera con il concerto “Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”, evento introdotto da un dialogo tra la Pavone e Giampiero Mughini, il 6 luglio a Cervia mentre Bandabardò, per i 30 anni di carriera, è protagonista di un incontro scontro ideato da Elisabetta Sgarbi, “Bandabardò vs. Extraliscio”, il 2 luglio a Bagnacavallo. Il 3 luglio a Longiano si esibisce in concerto Fausto Leali mentre il 4 luglio a Gatteo a Mare Cristina D’Avena dialoga con la sorella Clarissa D’Avena e con il comico Dario Vergassola, prima di esibirsi con i Gem Boy. Vittorio Sgarbi è atteso il 5 luglio a San Mauro Pascoli per un incontro dedicata a Dante e Giotto. Per quanto riguarda il teatro Antonio Rezza e Flavia Mastrella il 1° luglio saranno ai Giardini della Rocca di Bertinoro con lo spettacolo “Pitecus”.